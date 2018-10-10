Протестующие призвали Евкурова аннулировать договор о границе с Чечней

Магас, , 18:54 — REGNUM Глава Ингушетии подписал соглашение об установлении границ с Чечней без учета мнения народа. Поэтому оно должно быть аннулировано, либо Юнус-Бек Евкуров должен отозвать свою подпись под соглашением. С таким требованием обратились к главе Ингушетии участники митинга.

В заявлении, подписанном от их имени представителями оргкомитета, Евкуров обвиняется в тайной подготовке документа, без проведения референдума по этому вопросу и выяснения мнения ингушского народа. Главу Ингушетии также обвиняют в предоставлении недостоверной информации о площади переданных Чечне территорий.

На самом деле, как утверждается в заявлении оргкомитета, соседям незаконно передано около 30 тыс. гектаров ингушской земли, в том числе часть территории Сунженского района Ингушетии, а также участок в Малгобекском районе. Участники санкционированного митинга требуют закрепить фактически установившуюся границу, определенную законами о границах муниципальных образований от 2009 года.

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Напомним, 26 сентября состоялось подписание соглашения между главами Чечни и Ингушетии об установлении административной границы между субъектами. До этого времени, начиная с момента раздела Чечено-Ингушской АССР на две республики в 1991 году, они не имели четко определенных границ.

4 октября Народное собрание Ингушетии ратифицировало это соглашение. Однако не все жители региона согласились с таким решением. Недовольные вышли на площадь, утверждая, что голосование в Народном собрании было сфальсифицировано.

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