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Зимняя Олимпиада в Южной Корее оказалась прибыльной

Общество

Как правило, проведение Олимпийских игр приносит большие убытки странам-хозяйкам

Пхенчхан, Южная Корея, 10 октября 2018, 19:29 — REGNUM  Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, которые прошли в феврале в Южной Корее в городе Пхёнчхане, оказались прибыльными и принесли доход в 55 миллионов долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS со ссылкой на председателя оргкомитета Олимпиады Ли Хи Бома.

Соответствующие данные господин Ли представил на совещании Международного олимпийского комитета (МОК), которое прошло 9 октября в Женеве. Достичь прибыльности удалось за счёт поддержки МОК, правительства Республики Корея, пожертвований и благодаря эффективному расходованию средств, пояснил Ли Хи Бом. По его словам, Южной Корее удалось провести Олимпийские игры на высочайшем уровне и при этом значительно сократить издержки — таким образом, опасения о чрезвычайной дороговизне Олимпиады оказались напрасными.

Заработанные средства будут направлены в специально созданный фонд, который будет использован для развития спорта в стране и в провинции Канвон.

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Зарубежная хроника
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