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В Северной Ютландии в Дании полицейских лучше вызывать через интернет

Общество

За два месяца более 400 граждан воспользовались этой возможностью

Копенгаген, 10 октября 2018, 21:39 — REGNUM  Обеспечить для всех граждан страны возможность вызвать полицейского по интернету (посредством письменного обращения) — один из основных пунктов нового пакета предложений от министра юстиций Дании Сёрена Пэйпа Поульсена. По мнению министра, это улучшит эффективность действий полиции на местах. Это нововведение уже действует в Северной Ютландии, и заместитель начальника полиции округа Северная Ютландия Анерс Урсков высоко отозвался о реформе, заявляя, что уже более 400 граждан обратилось за помощью именно по интернету — сообщает новостное агентство Дании «Danmarks Radio» («Радио Дании»).

Во время интервью Danmarks Radio 7 октября Анерс Урсков отметил, что разница между обычным звонком в полицию и обращением по интернету в том, что, если гражданин выбирает последний вариант, он попадает непосредственно к полицейскому своего участка.

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Зарубежная хроника
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