Американский профессор станет главой банка Израиля

Иерусалим, , 19:19 — REGNUM Следующим главой Центрального банка Израиля был назначен Амир Ярон, профессор из США. Ярон сменит на посту Карнит Флуг, чьи полномочия истекают в ноябре 2018 года. Решение о назначении американского экономиста на должность главы Банка было озвучено на совместной пресс-конференции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра финансов страны Моше Кахлона в Иерусалиме, сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Говоря о назначении, Нетаньяху охарактеризовал Амира Ярона как «независимого и деятельного» человека. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что на столь высоком посту должен находится талантливый специалист, которым Ярон и является.

Известно, что профессор Амир Ярон родился и вырос в Израиле. После окончания Университета Тель-Авива он уехал в США, где получил степень доктора экономики. Стоит отметить, что в отличие от своих предшественников, новый глава Банка Израиля не имеет связей с коммерческими структурами страны.