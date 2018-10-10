Кокорин не явился к следователю до окончания срока ультиматума

Москва, , 18:29 — REGNUM Футболист Александр Кокорин не явился на допрос в следственные органы до истечения срока ультиматума о добровольной явке. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, футболист Кокорин и его коллега Павел Мамаев устроили в Москве как минимум две драки, в результате которых пострадали люди. Было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Выяснилось, что Кокорин и Мамаев избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Следственный органы поставили ультиматум футболиста — явиться добровольно и дать показания. Известно, что Мамаев явился на допрос и с ним проводятся следственные мероприятия. А вот Кокорин не явился — и теперь может быть объявлен в розыск.

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