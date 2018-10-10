Хабиб Нурмагомедов пригласил Олега Тактарова погостить в Дагестан

Махачкала, , 18:04 — REGNUM Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пригласил в Дагестан Олега Тактарова — в прошлом бойца смешанных единоборств, а ныне — актёра и телеведущего. Хабиб пообещал показать республику и угостить традиционными блюдами народов Страны гор. Об этом Нурмагомедов написал в своём аккаунте в социальной сети.

Боец пообещал также познакомить Тактарова со своим отцом и выразил уверенность, что им — двум воспитанникам советской школы самбо —будет о чем поговорить.

«Если, Николаевич, вы не насытитесь Дагестаном, то мы можем через горы за час доехать в братскую Чечню, а точнее в Казеной-Ам, в Грозный и т. д. В общем, жду вас с нетерпением на гостеприимный Кавказ», — добавил Нурмагомедов-младший.

Олег Тактаров записал ответное видео, в котором сказал, что искренне тронут и поблагодарил за приглашение. Он пообещал приехать в Дагестан вечером 15 октября. Напомним, что в июле 1995 года Олег Тактаров выиграл турнир UFC 6, став первым российским бойцом, завоевавшим титул в американских смешанных единоборствах. 23 года спустя этот успех повторил Хабиб Нурмагомедов.

В сентябре текущего года Тактаров, рассуждая о возможном исходе поединка с Конором Макгрегором, назвал Нурмагомедова осторожным «как типичный горский мужчина».

«Это будет скучный бой, потому что Конор будет осторожен после двухгодичного простоя, а Хабиб — еще более осторожный, как типичный горский мужчина. У них есть ген осторожности. Приходит сильное войско — они прячутся в горы, все куда-то деваются».

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Высказывание явно не понравилось многочисленным дагестанским фанатам смешанных единоборств, которые приняли слова спортсмена за унижение. Позже Тактаров отметил, что не пытался задеть дагестанский народ, и его слова были искажены.

«Не было речи о том, что дагестанцы прячутся в горы или куда-то деваются. Я сказал, что малые народы уходили в горы. В музее в Азове я слушал лекцию про появление народов Кавказа. Речь шла о Тамерлане и времени больших переселений. Я считаю, что если бы не было выработанной осторожности, то многие народы сейчас бы не существовали», — заявил Тактаров, отметив, что бум начался с неосторожного заголовка одного из информационных ресурсов.

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