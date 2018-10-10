Жестко накажут за отрицательный пример: политолог о деле Кокорина — Мамаева

Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В России в последние годы развивается культ спорта, считается, что спортсмен должен быть красой и гордостью страны, а государство в обмен дает ему статус и деньги, и наказание для Александра Кокорина и Павла Мамаева, радикально нарушивших этот неписанный договор, будет, по всей видимости, жёстким, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 10 октября, политолог Александр Конфисахор, комментируя развитие ситуации с возбуждением уголовных дел в отношении футболистов.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы возбудили в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело не по статье «побои», как предполагалось ранее, а по более жесткой статье — «хулиганство». Вызывая футболистов в ОВД, в полиции сообщили, что в случае неявки оба они будут объявлены в федеральный розыск.

«На тормозах эту историю не спустят. В этом можно быть уверенным хотя бы потому, что даже в Кремле заявили о своей осведомленности об этом конфликте.

Проблема тут в области психологии. В России в последние годы развивается культ спорта. Можно вспомнить Олимпиаду, чемпионат мира по футболу. Считается, что спортсмен должен быть красой и гордостью страны, олицетворением прорыва в будущее. Он должен плакать, стоя под флагом. Он должен быть примером.

А тут известные футболисты оказываются не просто нехорошими, нечестными и несправедливыми людьми — они оказываются хулиганами, которые нападают стаей. Вместо примера они подают антипример. А ведь молодежь, глядя на спортсменов, учится у них не только бить по воротам и обводить соперников.

С точки зрения государства, оно обеспечивает спортсменам почет, статус и хорошие деньги, но сами спортсмены при этом должны быть образцом поведения. Можно предполагать, что наказание в данном случае может быть жестким и будет осуществлено под лозунгом «в семье не без урода». Как минимум их отлучат от футбола — чтобы другим было неповадно».