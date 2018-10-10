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Правительство Украины усилило охрану границы с Россией

Общество

В Сумской области начнёт работу новый погранотряд

Правительство Украины усилило охрану границы с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Межа. Россия и Украина

Киев, 10 октября 2018, 16:57 — REGNUM  Кабинет министров Украины принял решение о создании Шосткинского погранотряда государственной пограничной службы, сообщило 10 октября информационное агентство «Униан».

Местом действия погранотряда станет Сумская область, а точнее город Шостка в 209 км к северу от Сум.

Напомним, украинские власти тиражируют версию, якобы военный склад в Черниговской области взорвали российские диверсанты, перешедшие через российско-украинскую границу.

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