Именем убитой Калимат Омаровой в Дагестане просят назвать улицу

Махачкала, , 16:48 — REGNUM В память об убитой восьмилетней девочке Калимат Омаровой должна быть названа улица в городе Каспийске. С такой инициативой выступил житель Дагестана Марат Г., разместивший петицию об этом в интернете. Обращение адресовано главе республики Владимиру Васильеву, председателю правительства Артёму Здунову и Народному собранию Дагестана, передает 10 октября корреспондент ИА REGNUM.

Автор петиции обращается к землякам с предложением поддержать идею об увековечении имени девочки. По его мнению, это будет служить постоянным напоминанием о том, что люди должны быть бдительными и с вниманием относиться ко всем детям: и к своим, и к чужим.

«Пусть улица, названная в честь Калимат, станет памятью обо всех детях, которые стали жертвами убийц, педофилов, похитителей и других зверей», — пишет Марат Г.

Однако не все дагестанцы единодушно отнеслись к этой идее. Лишь каждый десятый из опрошенных жителей республики поддерживает эту инициативу.

«Это уже слишком. Чересчур большой огласке это все предаётся. Обидно конечно за девочку. Но улицы надо называть, как по мне, в честь заслуженных людей. Ничего не имею против девочки, но столько людей умирают, и детей в том числе. Никто же не называет в честь них улицы», — считает Рашид Р.

«Я вообще против того, чтобы меняли исторические названия улиц. Ребёнок погиб, это большая утрата. Но у нас столько людей умирают. Это будет несправедливо по отношению к ним», — вторит ему Юля Б.

«Я этого не понимаю. А потом, при вопросе: «В честь кого назвали улицу?» отвечать: «В честь маленькой девочки, которую похитили, а потом нашли мертвой?» Это, как минимум, странно», — считает уроженка Каспийска Абидат Г.

Добавим, что на данный момент петицию подписали лишь 19 человек.

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Напомним, что восьмилетняя Калимат пропала 29 июля в Каспийске. Она вышла в магазин из дома около полудня и не вернулась. В городе был объявлен розыск, девочку искали более двух тысяч человек: сотрудники МВД, МЧС, волонтеры из числа местных жителей.

К акции присоединились и специалисты из московского поискового отряда «Лиза Алерт». Однако после нескольких недель безуспешных поисков они были прекращены. Спустя два с лишним месяца тело девочки было найдено в сточной канаве в городе Каспийске.

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