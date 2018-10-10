Полиция может объявить Кокорина и Мамаева в федеральный розыск

Москва, , 16:45 — REGNUM Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть объявлены в федеральный розыск в случае неявки на допрос в полицию. Об этом сообщил 10 октября пресс-секретарь столичного управления МВД России Юрий Титов.

По его словам, в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Первоначально дело было возбуждено по более мягкой статье 116 УК РФ «Побои», максимальное наказание по которой составляет два года тюрьмы.

Пресс-секретарь столичного главка подчеркнул, что футболисты будут объявлены в федеральный розыск, если не явятся в полицию сегодня до 18:00 мск.

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