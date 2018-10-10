В Самаре должникам за воду перекрывают канализацию

Самара, , 16:39 — REGNUM Суммарные долги предприятий и жителей Самары за воду и её отведение превысили 1,4 млрд рублей. Самым жестоким наказанием неплательщиков стало точечное тампонирование канализации в квартирах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Самарские коммунальные сети».

Как объяснили в компании, тампонирование канализационных систем производят через технический этаж или крышу здания — то есть, для этого даже не требуется заходить в квартиру, а значить избежать процедуры невозможно. Специалисты перекрывают индивидуальный слив, и злостные неплательщики оказываются лишены всех преимуществ благоустроенного жилища. Снять заглушку самостоятельно также нельзя — для этого нужен дорогостоящий прибор.

Люди настолько опасаются применения таких методов воздействия, что стараются оплатить долги сразу после получении уведомлений о тампонировании. По данным компании, таким образом нашли средства на погашение задолженности 232 абонента.

Добавим, что суммарный долг обитателей квартир, отключенных от канализации, составил 2,8 млн рублей. В пресс-службе «РКС-Самара» уточнили, что перекрытие канализации — крайняя мера. Основными методами воздействия на должников служат уведомление о задолженности и судебные разбирательства.