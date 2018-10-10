Бой под Харсеноем просят увековечить в псковском памятном календаре

Псков, , 16:35 — REGNUM В Псковской области обсуждается общественная инициатива сделать 21 февраля официальным днем памяти воинов-разведчиков, погибших в боях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах рассказал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в ходе рабочей встречи сегодня, 10 октября.

Мультах напомнил, что 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем (Чечня) погибли 25 бойцов элитного подразделения Псковского военного гарнизона. Трём из них посмертно присвоены звания Героев России, 22 солдата и сержанта награждены орденами Мужества.

Отдельной даты памяти о погибших воинах-разведчиках нет, сейчас их память чтят в регионе 1 марта вместе с десантниками 6-й роты, погибшими в Чечне. При этом, по словам Мультаха, родственники и сослуживцы проводят митинг у памятника воинам-разведчикам именно 21 февраля, в день трагедии.

Михаил Ведерников отметил, что не возражает об учреждении такой памятной даты, если с этим мнением согласны командование подразделения и родственники погибших.

«Они выполнили воинский долг ценой собственной жизни и достойны того, чтобы память об их подвиге жила и о нём знало как можно больше людей», — отметил Михаил Ведерников.

Отметим, в настоящее время в регионе по инициативе региональной Общественной палаты готовится проект закона «О памятных датах Псковской области».