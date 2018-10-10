Дом Лермонтова нужно забрать у Мариинского театра — депутат Петербурга

Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Дом Лермонтова на Садовой улице, 61, в центре Петербурга необходимо забрать у Мариинского театра и отдать инвестору, который создаст там мемориальную квартиру великого писателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 10 декабря депутат петербургского Законодательного собрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев («Справедливая Россия»).

Как сообщалось ранее, Смольный подал в суд на Мариинский театр, утверждая, что театр не исполняет охранные обязательства по сохранению объекта культурного наследия «Дом кн. Шаховской (купца Чугреева)». На втором этаже этого дома жил Михаил Лермонтов со своей бабушкой в 1836—1837 годах. Власти просят суд понудить театр к исполнению обязательств по ремонту и реставрации здания.

Алексей Ковалев заявил, что поддерживает судебный иск, поданный Комитетом по охране памятников Петербурга (КГИОП), и обвинил в происходящем руководство Мариинского театра.

«Этот театр ведет себя просто безобразно, нагло <…> В нашем городе руководство Мариинского театра ничего хорошего не делает. Планируют уничтожить подлинные интерьеры времен Лермонтова, это коммерческий проект для них. Там будет гостиница, какие-то апарт-отели, наверняка, часть из них будет отдаваться на коммерческой основе», — сказал Алексей Ковалев.

Депутат добавил, что Мариинский театр планировал на первом этаже мемориальную зону Лермонтова, но «ни один нормальный человек не жил на первом этаже», потому что там в годы, относящиеся ко времени жизни поэта, находились различные служебные помещения.

«Интерьеры, в принципе, сохранились, есть все ограждающие стены на втором этаже. И не сделать там мемориальную квартиру нормальную? Надо отбирать это здание, отдать нормальному инвестору с условием оборудования музея на втором этаже», — подчеркнул Ковалев.

Напомним, Мариинский театр, которому передано здание, был обязан в срок до 8 сентября 2018 года на основании задания КГИОП разработать проект по сохранению объекта культурного наследия и согласовать его с комитетом. Но этого сделано не было, в связи с чем и последовало обращение в суд.

В 2012 году правительство Петербурга решило передать дом и соседние строения Мариинскому театру под отель для приема гастролирующих артистов. Обременением город назначил создание историко-культурного центра, посвящённого Лермонтову.

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