В Московской области закупят 40 школьных автобусов

Красногорск, , 21:38 — REGNUM Правительство Московской области закупит 40 новых школьных автобусов. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Андрей Середнёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы 10 октября. Из бюджета региона на данные цели выделено почти 70 млн рублей.

«40 машин будут куплены на средства бюджета Московской области и муниципальных образований, восемь машин будут поставлены Минпромторгом РФ бесплатно, и на 2019 год планируется заключение договора ещё на три машины для перевозок детей», — пояснил Середнёв.

Он уточнил, что в сентябре 2018 года министерство провело внеплановую проверку 326 автобусов. По её итогам были выявлены незначительные нарушения, однако все машины соответствует тем требованиям, которые необходимы для перевозки детей.

«Из всех машин: находится на балансе органов местного самоуправления 24, образовательных организаций — 212 машин, привлечённых организаций — 89 транспортных средств. Машины оборудованы ГЛОНАСС, все они отечественного производства», — подчеркнул Середнёв.

Он добавил, что всего школьными автобусами пользуются 17,5 тыс. учеников из 243 учебных организаций Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, все автобусы «Мострансавто» полностью соответствуют новым правилам перевозки организованных групп детей, вступивших в силу первого июля 2018 года в России. В автобусный парк в текущем году поступило 1758 новых автобусов.

Читайте подробнее: Автобусы Подмосковья приведены в соответствие правилам перевозки детей