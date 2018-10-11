Госдума обсудит защиту детей от колумбайн-сообществ

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 11 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ, сообщает ИА REGNUM.

Предлагается дополнить перечень оснований для включения в Единый реестр доменных имен сайты, где содержится информация, «направленная на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни».

Также нормы предполагают сокращение срока, в течение которого, провайдер хостинга обязан проинформировать обслуживаемого им владельца сайта о включении его сайта в такой реестр. Сокращаются и сроки реагирования владельца такого сайта.

Вместе с тем комитет Госдумы по информполитике обращает внимание авторов, среди которых вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), на то, что «проектируемая норма в представленной редакции может создать ситуацию, при которой без ограничений будет распространяться информация, направленная на склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий, которые не представляют опасности для их жизни, но могут представлять опасность для жизни, здоровья и имущества окружающих».

Кроме того, указали в профильном комитете, законопроектом предлагается заменить процедуру удаления противоправной информации на процедуру ограничения к ней доступа. При этом, отмечают парламентарии, «данные изменения не в полной мере соответствуют цели, заявленной в пояснительных материалах к законопроекту, в части создания условий для сбора и фиксации доказательств в целях проведения объективного расследования».

Законопроектом предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, предлагается сократить сроки для принятия мер с трех суток до одних суток.

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