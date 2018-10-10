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В Великом Новгороде разрабатывается кольцевой веломаршрут

Общество

Сейчас в городе 10 км велодорожек, и единой сети они не составляют

В Великом Новгороде разрабатывается кольцевой веломаршрут
Nelson L
Девушка и велосипед

Великий Новгород, 10 октября 2018, 16:08 — REGNUM  В Великом Новгороде разрабатывается кольцевой велосипедный маршрут вдоль вала Окольного города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, маршрут создаётся по поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

По данным городского комитета по строительству, сейчас в Великом Новгороде суммарная протяжённость велодорожек составляет 10 км, но единого маршрута они пока не составляют. В основном, это отрезки на новых дорогах — например, на улице Луговой.

Руководитель проекта «Велосипедизация Великого Новгорода» Евгений Нефедов отметил, что зачастую на этих велодорожках не сделано снижение бордюрного камня на пересечении с автомобильными дорогами, а велодорожка на набережной Александра Невского расположена на нижнем ярусе и весной её затапливает. Кроме того, при зимней уборке снега на Колмовской набережной снег сгружают прямо на велодорожку.

Заместитель председателя городского комитета по строительству Сергей Андреев сообщил, что к 2023 году протяжённость велодорожек в Великом Новгороде планируется увеличить до 45 км. Велодорожки проектируются не только на новых улицах, но и на тех, которые ожидает реконструкция.

Развитием велоинфраструктуры города займётся специальная рабочая группа — так называемая велокомиссия, заседания которой планируется проводить как минимум раз в полгода.

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