Кузнецова в Ульяновске: рост числа многодетных семей – отличная тенденция

Ульяновск, , 15:55 — REGNUM С рабочим визитом Ульяновскую область посетила детский омбудсмен Анна Кузнецова. В ходе встречи с губернатором Сергеем Морозовым были обсуждены вопросы поддержки семьи и детства, а также направлений в работе по защите и поддержке несовершеннолетних, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По данным министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, по итогам девяти месяцев 2018 года в регионе насчитывается 11 539 многодетных семей, в 2017 году эта цифра составляла 10 700.

«То увеличение многодетных семей, которое наблюдается в Ульяновской области — это замечательная тенденция. Конечно, важно, чтобы федеральное законодательство о многодетных семьях как можно скорее нашло свою реализацию, проанализировав опыт Ульяновской области по поддержке семей», — отметила Кузнецова.

Морозов рассказал, какие меры принимаются в регионе по улучшению демографической ситуации и повышению качества жизни семей с детьми.

«У нас действует отдельный комплекс поддержки для многодетных матерей. В частности, они имеют право на внеочередной прием у врачей, дети обеспечиваются бесплатными путевками в летние оздоровительные лагеря. Помимо этого, семьям, в которых воспитывается трое детей, компенсируют половину стоимости коммунальных услуг, если шестеро детей и больше, то компенсация составляет 100%. Благодаря региональному законодательству могут получить автомобиль семьи, где воспитывается больше десяти детей. Кроме того, мы занимаемся переформатированием системы социальной защиты, создаем с 2019 года институт народных участковых инспекторов по делам несовершеннолетних», — пояснил ульяновский губернатор.

Также уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ положительно оценила факт увеличения числа детей, охваченных загородным отдыхом в Ульяновской области.

«То, что открываются новые мощности в стационарных лагерных и загородных учреждениях — это замечательно, это правильно и очень важно. К сожалению, сегодня в ряде регионов идет активное сокращение числа стационарных лагерей, это не может не расстраивать», — подчеркнула омбудсмен.

По словам губернатора Ульяновской области, здоровье подрастающего поколения является приоритетным направлением региональной политики, планируется увеличивать число детей, охваченных летней оздоровительно кампанией, с каждым годом.

«Минувшим летом на проведение оздоровительной кампании мы направили 594,5 млн рублей — на 65 млн рублей больше, чем в прошлом году. И в следующем году намерены вновь увеличить финансирование. В загородных лагерях отдохнули 18 228 ребят — на 2,5 тыс. больше, чем годом ранее», — констатировал Морозов и добавил, что качество отдыха также планируется улучшать, создавая комфортные и безопасные условия для детей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2018 году были расширены возможности применения сертификата капитала «Семья», который предоставляется родителям с 2008 года. Так, размер компенсации за счет сертификата увеличен с 25% до 50%. Появилась возможность направить эту выплату на компенсацию стоимости услуг по обеспечению имеющегося или еще строящегося жилья светом, водой и газом. Кроме того, можно приобрести необходимые товары для социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. Также изменениями предусмотрены выплаты на погашение жилищных кредитов и займов. При этом владелец сертификата самостоятельно выбирает направления его реализации.

По инициативе губернатора в сентябре был принят документ, уравнивающий многодетные семьи в правах на приобретение земли для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.