Пирамида из ярославских яиц вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Ярославль, , 15:53 — REGNUM Предприятие из Ярославской области построило самую высокую в мире конструкцию из яиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Достижение официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса накануне официального открытия XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». 10 октября губернатор Дмитрий Миронов вручил руководству птицефабрики подтверждающий сертификат.

Осмотрел пирамиду из ярославских яиц и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«На этой выставке, здесь, на ВДНХ, поставлен мировой рекорд: создана самая высокая пирамида из яиц. Достижение внесено в мировую Книгу рекордов Гиннесса», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

При постройке пирамиды было использовано 48 230 штук свежих, экологически чистых яиц. Высота и ширина конструкции — более 2,5 метра.

«Для того чтобы быть квалифицированным на установление рекорда, необходимо выполнить несколько условий. Требования были следующими: все яйца, использующиеся при строительстве пирамиды, должны быть свежими и без какой-либо обработки. Во-вторых, не разрешено использование никаких приспособлений для скрепления конструкции, клея — допускались только специальные прокладки между рядами. Также необходимо, чтобы конструкция была в форме конкретной фигуры. В данном случае мы с вами увидели пирамиду. Ну и добавлю, что минимальным количеством яиц, требовавшимся для установления рекорда, было 40 с половиной тысяч штук. «Волжанину» удалось построить пирамиду с использованием больше чем 48 тысяч яиц. Рекорд установлен», — заметила официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси-Гемчи.

Было отмечено, что «Волжанин» продолжает расширять линейку продукции и приступил к производству спортивного питания.