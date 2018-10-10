Доставят принудительно: Кокорин и Мамаев сами на допрос не явились

Москва, , 15:38 — REGNUM Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева принудительно доставят на допрос в отдел полиции. Об этом сообщил общественный деятель Павел Пятницкий.

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Кокорин и Мамаев извинятся за свою выходку — адвокат

Он уточнил, что допрос в ГСУ Главного управления МВД Москвы назначен на 15:00.

«Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели», — написал общественник в Twitter.

https://twitter.com/PP_Russia/status/1049980386858680320

Пятницкий уверен, что такое поведение «в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон».

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Также общественный деятель с «высокой долей вероятности» предположил, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, о конфликте в одном из московских кафе между нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их оппонентами — чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным, переросшим в драку, стало известно 8 октября. До этого спортсмены успели напасть на водителя Первого канала. Мужчину пришлось госпитализировать в больницу с множественными травмами.

В настоящее время оба футболиста находятся под следствием по уголовному делу о побоях.

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