Львовский телеведущий оскорбил работников украинского телеканала NewsOne

Львов, Украина, , 15:56 — REGNUM Украинские журналисты должны перестать играть в объективность и соблюдать баланс мнений, заявил ведущий львовского телеканала Zik Остап Дроздов 10 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом Дроздов грубо оскорбил работников оппозиционного телеканала NewsOne:

«Призываю всех моих вменяемых и принципиальных коллег наконец прекратить играть в «журналистскую солидарность». Этот высокоинтеллектуальный …, сосредоточенный на вышеупомянутом канале (NewsOne — ИА REGNUM ), не является нашими коллегами».

По мнению Дроздова, история с «грамотно-украинофобским» телеканалом NewsOne доказывает «ущербность сказки об объективности в журналистике».

По его мнению, на Украине готовится информационный пророссийский реванш, который нужно предотвратить.

Напомним, ранее Дроздов заявлял, что Украина должна воевать с Россией, невзирая на любые потери, поскольку это единственный шанс оторваться от «русского мира».

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