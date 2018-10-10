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Львовский телеведущий оскорбил работников украинского телеканала NewsOne

Общество

Телеведущий Остап Дроздов считает, что на Украине готовится информационный пророссийский реванш, который нужно предотвратить

Львовский телеведущий оскорбил работников украинского телеканала NewsOne
Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция
Пощёчина

Львов, Украина, 10 октября 2018, 15:56 — REGNUM  Украинские журналисты должны перестать играть в объективность и соблюдать баланс мнений, заявил ведущий львовского телеканала Zik Остап Дроздов 10 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом Дроздов грубо оскорбил работников оппозиционного телеканала NewsOne:

«Призываю всех моих вменяемых и принципиальных коллег наконец прекратить играть в «журналистскую солидарность». Этот высокоинтеллектуальный …, сосредоточенный на вышеупомянутом канале (NewsOne — ИА REGNUM ), не является нашими коллегами».

По мнению Дроздова, история с «грамотно-украинофобским» телеканалом NewsOne доказывает «ущербность сказки об объективности в журналистике».

По его мнению, на Украине готовится информационный пророссийский реванш, который нужно предотвратить.

Напомним, ранее Дроздов заявлял, что Украина должна воевать с Россией, невзирая на любые потери, поскольку это единственный шанс оторваться от «русского мира».

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