Киев, , 14:58 — REGNUM Перенос Дня защитника Отечества на 14 октября — день основания прогитлеровского бандформирования ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживает 63% жителей Украины, сообщила социологическая группа «Рейтинг» 10 октября на официальном сайте.

Не поддерживает это решение 25% опрошенных, что на 2% меньше, чем в 2017 году. Количество противников дня украинских нацистов тогда составляло 27%, а приверженцев — 59%. Примечательно, что против отмены советской даты 23 февраля выступает 51% граждан.

Социологи также исследовали отношение граждан Украины к бандеровским бандитам. В 2018 году их считают «борцами за независимость Украины» 45% опрошенных, что почти вдвое больше показателя домайданного 2012 года. Количество противников ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также снизилось почти вдвое — 33% в 2018 году против 57% в 2012.

Сторонниками примирения советских воинов с националистическими бандитами являются 55% опрошенных.

Напомним, на Украине проводится повсеместная легализация и героизация галицких нацистов. К примеру, лозунг «Слава Украине! Героям слава!», позаимствованный оуновцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у немецких нацистов, стал официальным приветствием ВСУ.

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