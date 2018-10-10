Челябинец осуждён за ущерб «дочкам» Газпрома и НОВАТЭКа

Челябинск, , 14:13 — REGNUM В Челябинске областной суд утвердил приговор жителю Еманжелинского района. Гражданин 1969 года рождения был признан виновным в причинении особо крупного ущерба компаниям ООО «НОВАТЭК — Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Гражданин с 31 октября 2012 по 30 апреля 2017 года был директором ООО «Уралсервис», которое оказывало услуги в сфере ЖКХ. Следствие и суд пришли к выводу, что он обманным путём причинил этим фирмам особо крупный ущерб.

Более 92 миллионов рублей потеряло ООО «НОВАТЭК — Челябинск», ещё 12 миллионов — АО «Газпром газораспределение Челябинск». Суд назначил гражданину 3 года и 6 месяцев колонии. Защита пыталась добиться его оправдания, но областной суд не удовлетворил апелляцию.