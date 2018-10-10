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В Казахстане переименуют город Зыряновск, но поставят памятник основателю

Общество

Власти также отремонтируют дорогу

В Казахстане переименуют город Зыряновск, но поставят памятник основателю
Решайкин С.В
Зыряновск

Усть-Каменогорск, Казахстан, 10 октября 2018, 14:18 — REGNUM  В 2019 году власти Зыряновского района Восточно-Казахстанской области планируют установить памятник основателю города Зыряновска Герасиму Зырянову, сообщает 10 октября издание YK-news со ссылкой на акима района Нуржана Токсеитова.

По его словам, в городе есть улица имени основателя, но она находится в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году планируется отремонтировать дорогу, а в 2019 — поставить памятнику Зырянову.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутаты маслихата (совета) Зыряновского района приняли решение о переименовании города Зыряновска и одноименного района в город Алтай и Алтайский район.

По официальной версии, данная мера позволит привлечь в город инвестиции и дать толчок развитию туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Зыряновский район Восточно-Казахстанской области собирается стать Алтаем

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