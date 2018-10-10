Дорожники подготовили Крымский мост к зиме

Краснодар, , 14:14 — REGNUM Дорожники завершили подготовку к содержанию автодорожной части Крымского моста и подходов к нему в зимний период, сообщает 10 октября инфоцентр проекта.

Отмечается, что эксплуатационная служба полностью укомплектована необходимыми материалами и техникой, что позволит оперативно реагировать на фактические метеоусловия.

При пониженной температуре дорожное полотно будут обрабатывать экологически безопасным способом — водно-солевым раствор. При снегопаде предусмотрена механическая очистка дорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, за сентябрь по Крымскому мосту проехало 484 тыс. 274 автомобиля в обе стороны. Всего с момента открытия движения автомобильной дороги через Керченский пролив по мосту проехало более 2,772 млн машин.

Читайте также: По Крымскому мосту за неделю проехало 10 тыс. грузовиков