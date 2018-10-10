Вне профессионализма: суд обязал мэрию Оренбурга уволить начальника

Оренбург, , 14:17 — REGNUM В Оренбурге суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск ведомства об увольнении чиновника мэрии. Городскую администрацию обязали расторгнуть договор с начальником управления пассажирского транспорта Дмитрием Анисимовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургской области. Решение суда в законную силу не вступило.

В рамках прокурорской проверки установлено, что чиновник при его приеме на работу на должность начальника управления пассажирского транспорта не соответствовал установленным законом квалификационным требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим. Он не имел соответствующего стажа работы по специальности в отрасли пассажирского транспорта или стажа муниципальной службы.

«Обосновывая свои исковые требования, прокурор указал, что принятие на муниципальную службу лица, не соответствующего квалификационным требованиям, нарушает права муниципального образования, неопределенного круга лиц, так как на указанную должность назначено лицо без учета требований закона, что противоречит принципу профессионализма и компетентности исполнения своих обязанностей муниципальным служащим», — отметила старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

Стоит отметить, что разговоры о несоответствии Анисимова занимаемой должности в мэрии идут с весны 2018 года. Тогда председатель общественной организации «Союз пассажиров» Сергей Кеменев пожаловался в прокуратуру на действия главы города Евгения Арапова, который назначил на должность начальника управления пассажирского транспорта неопытного человека. В адрес мэра было подготовлено представление с требованием устранить нарушение, что подразумевало отставку чиновника из-за несоответствия должности. Однако сам Анисимов тогда заявил, что не уволится, поскольку обладает необходимыми навыками.

Добавим, что Дмитрий Анисимов работает начальником городского управления пассажирского транспорта с 19 апреля 2017 года. Стоит отметить, что во второй половине 2017 года в Оренбурге начал развиваться конфликт между частниками и муниципальным пассажирским транспортом. Эксперты заговорили о переделе рынка пассажирских перевозок. На действия чиновников посыпались жалобы. Последней точкой недовольства стал конкурс на организацию пассажирских перевозок, в который неоднократно вносились изменения.

Появилась такая организация как городской «Союз пассажиров». От лица этой городской общественной организации ее председатель Сергей Кеменев весной 2017 года направил письмо президенту России, где говорится о том, что с приходом нового начальника транспортного управления и нового директора предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» в 2017 году происходит монополизация и картелизация пассажирских перевозок под началом главы города Евгения Арапова.

Добавим, что сам Евгений Арапов сейчас находится в СИЗО, его обвиняют во взяточничестве. Сегодня, 10 октября, решается вопрос о продлении меры пресечения для теперь уже бывшего мэра, поскольку 8 октября решением горсовета он отправлен в отставку.

Также стоит отметить, что губернатор рекомендовал Арапову уволить начальника муниципального казеного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» Артема Сифиуллина. 21 июня 2018 года он снят с должности.

Читайте также: Вопреки представлению: в Оренбурге трясёт рынок пассажирских перевозок