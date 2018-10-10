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В Ярославле вырастет плата за детские сады

Общество

Рост составит 5–7 рублей за день пребывания

В Ярославле вырастет плата за детские сады
Детский сад в Ярославле

Ярославль, 10 октября 2018, 14:07 — REGNUM  В Ярославле повысили родительскую плату за детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.

Родительская плата увеличится с 1 ноября. Согласно приказу департамента образования, пребывание ребенка в группе с 8−10-часовым днем обойдется в 120 рублей (ранее — 115), с 10,5-часовым днем — 127 руб, с 12-часовым днем в 150 рублей в день (ранее — 145), и с суточным пребыванием — в 160 рублей в день (ранее — в 153).

До этого родительская плата повышалась 1 декабря 2017 года. Повышение стоимости содержания детей в садиках городские власти объясняют инфляцией. Льготы и компенсации сохранятся.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле повысили плату за детские сады

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Инфляция
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