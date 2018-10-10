Эксперт: предложенные поправки в закон об ОСАГО выглядят логичными

Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Предложенные поправки в закон об ОСАГО вполне логичны, и коэффициент мощности, и региональный коэффициент могут быть отменены, привязка стоимости полиса к количеству и качеству совершаемых нарушений тоже может быть эффективной, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 10 октября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя предложенные министерством финансов поправки в закон об ОСАГО.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в министерстве финансов завершили разработку поправок в закон об ОСАГО. Предлагается отменить ряд коэффициентов, в частности — коэффициент мощности и региональный коэффициент. Страховщикам предоставят возможность увеличивать или снижать стоимость полиса на 30% (в дальнейшем — на 40%) в зависимости от «водительской манеры»: стажа, частоты использования автомобиля, частоты и характера совершаемых нарушений.

Предложенные изменения выглядят вполне логично. Коэффициент мощности когда-то вводился из социальных соображений, когда ОСАГО только появился, чтобы владелец «Кадиллака» платил больше, чем владелец «Жигулей». В дальнейшем стало ясно, что никакой связи между мощностью и аварийностью нет.

То же касается и региональных коэффициентов. По какому принципу они назначались, так и осталось неясным. Сейчас, к примеру, в Мурманске коэффициент выше, чем в Петербурге, и в итоге мурманские водители делают себе временную регистрацию в Петербурге, чтобы оформить ОСАГО на более выгодных условиях. В перспективе для всех регионов цена, вероятно, будет одинаковой, но это произойдёт несколько позже.

Введение повышающего коэффициента за грубые нарушения тоже представляется оправданным. Это хороший способ бороться с аварийностью экономическими методами. Но здесь появится вопрос о взаимодействии баз. И нужно будет решить, кто именно будет определять, какие из нарушений в наибольшей степени влияют на аварийность.