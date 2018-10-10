В Псковской области привили от гриппа почти четверть населения

Псков, , 13:36 — REGNUM В Псковской области на начало октября прививки против гриппа получили более 24% населения региона при плановом показателе 45%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, в 2017 году от гриппа было привито 40% населения региона, при этом были зафиксированы случаи смерти от осложнений гриппа у непривитых людей.

«Среди вакцинированного населения сложных случаев гриппа и смертельных исходов не было», — заявил руководитель ведомства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ в Псковском регионе пока незначительно (на 1,6%), но вырос по сравнению с прошлой неделей: за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились более 3,7 тыс. человек, 68% заболевших — дети.

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Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области остаётся ниже эпидемического порога, случаи гриппа пока не зарегистрированы.

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