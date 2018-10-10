В Зауралье чиновники собирали с граждан завышенные штрафы

Курган, , 13:22 — REGNUM Представители управления гостехнадзора АПК Курганской области выписывали зауральцам штрафы, превышающие установленное статьёй максимальное наказание, выдумывали отягчающие обстоятельства и другими способами нарушали закон и права граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в ходе проверки были установлены также факты неверной квалификации правонарушений и не указания статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении наказания. В результате, в числе прочих неудобств, жители и хозяйствующие субъекты региона были вынуждены платить штрафы сверх предусмотренных законом сумм. На данный момент незаконные постановления о привлечении к административной ответственности отменены по требованию природоохранной прокуратуры, а виновные в случившемся — начальник управления гостехнадзора регионального департамента АПК и два инспектора ведомства — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что перестарались со штрафами проверяющие органы Курганской области не в первый раз. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2018 года к ответственности по аналогичным причинам привлекли врио начальника регионального управления реабилитации территорий и защиты населения — сотрудники ведомства плохо знали закон. Они хотели наказать администрации нескольких муниципалитетов за и нарушение безопасности местных жителей вследствие несоблюдения ГОСТа, однако прокуратура сочла претензии необоснованными.

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