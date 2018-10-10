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Состояние двух пострадавших при взрыве в Дагестане стабилизировалось

Общество

Они продолжают находиться в ожоговом центре в Нижнем Новгороде

Махачкала, 10 октября 2018, 13:21 — REGNUM  Состояние двух подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, стабилизировалось. Они продолжают находиться в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе учреждения.

Пациенты проходят плановые процедуры, но до полного излечения им еще далеко. Врачи констатируют, что у этих ребят степень поражения тела была гораздо ниже, чем у трёх других. Их состояние все ещё тяжелое, но оно стабилизировалось.

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Напомним, 2 октября в тренерской комнате здания спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет получили тяжёлые травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трое из пострадавших были доставлены в ожоговый центр клиники Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Позже один из подростков скончался. Еще двое ребят скончались в Республиканской клинической больнице Дагестана.

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