Власти Ингушетии предостерегли от провокаций в соцсетях

Магас, , 13:13 — REGNUM Вопрос определения границ между Ингушетией и Чечней подогревается извне. Жителей региона, сообщая им недостоверные сведения в соцсетях, призывают к активным протестным акциям. Власти республики призывают людей не попадаться на провокации.

В своем обращении помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист пишет, что призывы собираться на площадь, которые идут через соцсети, организаторы митинга подкрепляют сообщениями то о якобы приезде делегации из Чечни во главе со спикером парламента Магомедом Даудовым, то о «как будто приехавшим Муратом Зязиковым».

На самом деле, по словам Перехриста, все эти слухи «не имеют ничего общего с действительностью». Он считает, что «люди, которые пытаются дестабилизировать общество и внести смуту, не остановятся на перелицовке понятий и не погнушаются воскресить кого-нибудь из мертвых».

Поэтому помощник обратился к жителям региона и СМИ с призывом постараться проанализировать и понять, что движет людьми, которые сзывают народ на площадь, и не поддаваться на их провокации.

Читайте также: Парламент Ингушетии не собрал кворума для голосования по границе с Чечней

Напомним, с 4 октября в Ингушетии проходит митинг против принятого 4 октября депутатами парламента закона о соглашении границы с Чечней. Сегодня, 10 октября, в Народном собрании состоялось внеочередное заседание, на котором планировалось пересмотреть результаты голосования. Однако на него пришли всего 11 депутатов из 31, и переголосование не состоялось из-за отсутствия кворума.

Читайте также: Парламент Ингушетии собрался пересмотреть результаты голосования о границе