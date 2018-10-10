Почтовый агент из Югры обвиняется в хищении более миллиона рублей

Нижневартовск, Югра, , 13:15 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) перед судом предстанет агент почтовой службы, присвоивший более миллиона рублей, полученных от клиентов. Он обвиняется в растрате денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры.

Следствием установлено, что обвиняемый являлся агентом АО «Фрйт Линк» (или «Пони Экспресс») — принимал, обрабатывал и доставлял почтовые отправления и грузы. Деньги, полученные от клиентов, он должен был перечислять на специальный счёт компании.

Однако, с декабря 2014 по июль 2015 года, агент, как полагает следствие, часть денег не перевёл. Общая сумма недополученных компанией финансов составила более миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый частично возместил ущерб, нанесённый почтовой фирме. Дело рассмотрят по существу в суде.

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