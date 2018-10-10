Пусть дело закончится в суде или ФСИН — спикер ЗС Петербурга о футболистах

Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Спикер петербургского Заксобрания и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров считает, что игрок «Зенита» Александр Кокорин напал на людей в Москве из-за «супербогатства» и отсутствия воспитания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Макаров напомнил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака, который ранее возглавлял комитет по законодательству петербургского парламента.

«Но дело не в том, что он нам коллега. Наличие денег и олигархических оснований не дает право на нарушение закона. Мы живем в правовом государстве, перед законом все равны», — сказал Макаров.

Он добавил, что не станет «кокетничать» или «делать реверансы» в сторону болельщиков «Зенита» и говорить, будто в деле следует еще «разобраться». «Посмотрите видео: развязность, распущенность. Мы что, будем оправдывать (это), что ли?», — заявил спикер.

Отметим, впрочем, что многие болельщики «Зенита» уже высказались в пользу разрыва контракта с нападающим, который опозорил клуб своей выходкой в московском кафе и на улице столицы.

Вячеслав Макаров добавил, что Денису Паку разбили голову и выбили зуб, а его адвокаты подчеркнули, что не пойдут на мировое соглашение, так как футболисты еще и оскорбляли Пака — россиянина с азиатскими корнями — по национальному признаку.

«Появились супербогатые люди, которые считают, что им всё позволено, за всё можно заплатить, всех можно купить», — сказал Макаров. Он считает, что Кокорину и Мамаеву не хватает воспитания.

«Пусть разбираются правоохранительные органы. Пусть дело доходит до логического завершения. А где это будет — в суде или в управлении Федеральной службы исполнения наказаний — посмотрим», — заключил Вячеслав Макаров.

Сегодня же депутаты петербургского Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» предложили футбольному клубу «Зенит» отказаться от услуг Александра Кокорина.

Читайте ранее в этом сюжете: Единороссы предлагают «Зениту» подумать о разрыве контракта с Кокориным