Пранкер Вован не верит в реальный срок для Кокорина и Мамаева

Москва, , 13:02 — REGNUM Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозреваемые в избиении нескольких человек, вероятнее всего, отделаются условным сроком. Об этом заявил телефонный пранкер Владимир Кузнецов, он же Вован, в беседе с RТ.

Он рассказал, что знакомился с практикой подобных дел. В редких случаях наказанием за побои служит реальное лишение свободы. Как правило, виновным назначают условное заключение и штраф. Однако и получение условного срока станет для скандальных футболистов хорошим уроком.

Пранкер, которому удалось пообщаться с Кокориным, усомнился в скором раскаянии футболиста. Более того, осознать свой проступок спортсмен, вероятно, по-настоящему не сможет никогда.

«Мне кажется, сейчас он не понимает, почему к нему, якобы такому хорошему, так плохо относятся», — пояснил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «коллега» Вована, пранкер Алексей Столяров (Лексус) опубликовал в соцсети беседу с президентом футбольного клуба «Зенит» Сергеем Фурсенко и с футболистом Александром Кокориным от имени зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. Внимание к полузащитнику ФК «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему ФК «Зенит» Александру Кокорину приковано после инцидентов в Москве 8 октября. Футболисты подозреваются в двух нападениях.

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