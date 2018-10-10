Патриарх Кирилл: терроризм можно победить только в союзе с религиями

Астана, , 13:04 — REGNUM Традиционные религии обладают большим миротворческим потенциалом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к VI съезду лидеров мировых и традиционных религий, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Обращение патриарха зачитал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Патриарх Кирилл подчеркнул, что астанинский съезд лидеров мировых и традиционных религий способствует развитию межрелигиозного диалога и сотрудничества.

Патриарх добавил, что борьба с терроризмом будет эффективной только при тесном сотрудничестве с традиционными мировыми религиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил религиозным лидерам выступить с обращением к мировому сообществу об укреплении мира и безопасности.

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