В Омске отметили снижение воровства крышек люков канализационных колодцев

Омск, , 13:01 — REGNUM Специалисты омского Водоканала, которым ежегодно приходятся устанавливать десятки новых крышек на люках канализационных колодцев, отметили тенденцию к снижению их воровства. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба компании «Росводоканал Омск».

Отмечается, что с начала 2018 года злоумышленники украли 35 крышек, из них 21 крышка пропала в Кировском округе. За аналогичный период прошлого года в Омске было украдено 68 крышек люков, а в период 2010—2012 их уносили по 300 штук в год.

«Несмотря на то, что тенденция воровства крышек снижается, даже один открытый колодец представляет опасность для жителей города и автомобилистов», — сказал директор по производству предприятия Павел Козлов.

По его словам, главной причиной воровства крышек является стремление граждан заработать на сдаче металлолома, поэтому они игнорируют общественную безопасность и уголовную ответственность. При этом наибольшее количество случаев воровства крышек происходит весной, когда жители открывают колодцы для отведения паводковых и талых вод.

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