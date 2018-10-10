Папа Франциск сравнил аборт с наймом киллера

Ватикан, , 12:55 — REGNUM Во время общей аудиенции в Ватикане в среду, 10 октября, папа Франциск вновь высказался против совершения абортов, сравнив их с «наймом киллера», сообщает La Repubblica.

Глава католической Церкви напомнил, что совершение абортов противоречит заповеди «не убий». Он отметил противоречивость подхода, в соответствие с которым аборт предлагается совершать, оправдывая его правами матери. Уничтожение жизни не может считаться человечным или цивилизованным актом, подчеркнул Франциск.

Выбрасывать человеческую жизнь ради того, чтобы решить какую-то проблему — это все равно, что нанимать киллера, сказал папа. Все зло, действующее в мире, имеет нечто общее, а именно — презрение к жизни, отметил Франциск.

Издание напоминает, что в июне 2018 года на Форуме Семей глава католической Церкви сравнил аборты с нацистской практикой уничтожения людей во имя «чистоты расы». «Сегодня мы делаем то же самое, но только в белых перчатках», — сказал Франциск. Аборты стали модным и привычным явлением, детей привыкли убивать ради того, чтобы продолжать «жить спокойно», подчеркнул папа.