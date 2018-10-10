Палате Римских-Корсаковых отказано в статусе объекта культурного наследия

Москва, , 13:08 — REGNUM Московский городской суд отказал в признании объектом культурного наследия палате Римских-Корсаковых на Остоженке, 4, связанной с именем Петра Чайковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат совета депутатов Лефортово Александра Андреева. Она сообщила, что ранее подала соответствующий иск в апелляционную инстанцию и направит повторный запрос в суд.

Заявление о признании дома 4 по улице Остоженка объектом культурного наследия было подано в департамент культурного наследия в 2016 году. Несмотря на значительную ценность здания для истории и культуры России, департамент издал приказ об отказе, который далее был оспорен в Лефортовском районном суде

«В процессе судебного разбирательства выяснилось, что в пояснительной записке к приказу, на которой департамент основывал свое решение, имеются многочисленные подлоги. Что, производя подсчёт баллов историко-культурной ценности здания, департамент занизил оценку примерно в полтора раза. Что по некоторым критериям исторической ценности подсчёт не был произведен вовсе. Всё это делалось, очевидным образом, потому, что известный застройщик Семинихин, именующий себя меценатом, хочет снести палаты Римских-Корсаковых на Остоженке для ведения на их месте нового коммерческого строительства», — отметила депутат.

Это двухэтажное каменное здание, в основе которого находятся палаты Римских-Корсаковых, построенные в середине XVIII века. В 1816—1817 годах палаты были перестроены в особняк, и с середины XIX века здание использовалось как доходный дом. В нём проживала семья известных артистов Малого театра и друзей Александра Островского: Сергей Васильев и его жена, Екатерина Васильева (Лаврова). В конце 1860-х — начале 1870-х гг. квартиру снимал известный музыкальный критик, профессор Московской консерватории Николай Кашкин, в гостях у которого часто бывал его близкий друг — композитор Пётр Чайковский.

Дом 4 находится в самом начале улицы Остоженка, рядом с объектами культурного наследия федерального значения — Красными и Белыми палатами. Вместе они образуют ансамбль «стрелки» Остоженки и Пречистенки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве без разрешительной документации был начат снос дома причта церкви Космы и Дамиана Нового, построенный в конце XIX века во 2-м Котельническом переулке. На его месте будет построен 9-этажный офисный центр. В 2017 году дому причта было отказано в постановке на государственную охрану в качестве памятника, что связано с проектом строительства гостиницы на участке.

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