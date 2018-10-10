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В Алма-Атинской области Казахстана в очереди на жилье стоят 42 тыс. человек

Общество

В очереди на земельные участки стоят 152 тыс. человек

Астана, 10 октября 2018, 12:51 — REGNUM  В очереди на получение жилья стоят 42 тыс. жителей Алма-Атинской области Казахстана, сообщает 10 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на акима (главу) области Амандыка Баталова.

По его словам, в очереди на земельные участки стоят 152 тыс. человек. Для решения вопроса глава региона поручил проработать вопрос привлечения частных инвесторов на строительство жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания заявил, что очередей на бесплатные квартиры быть не должно, а всех нуждающихся необходимо селить в кредитное жилье.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил ликвидировать «бесполезные» очереди на квартиры

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