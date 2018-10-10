Вахта Памяти в Новгородской области установила имени 34 погибших бойцов

Великий Новгород, , 12:34 — REGNUM В ходе осенней Вахты Памяти, которая проводилась в Новгородской области с 10 августа по 1 октября 2018 года, на местах сражений Великой Отечественной войны поисковики нашли останки 677 погибших советских воинов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородской поисковой экспедиции «Долина».

Со всеми воинскими почестями на мемориалах в деревне Мясной Бор Новгородской области и в деревне Большие Угороды Шимского района захоронены останки 190 погибших советских бойцов и командиров. Останки остальных найденных поисковиками воинов по решению администраций муниципальных районов будут преданы земле весной 2019 года по окончанию весеннего этапа Вахты Памяти.

Поисковики нашли 59 артефактов и документов, позволяющих идентифицировать военнослужащих, 34 имени уже установлено. Среди них — красноармеец Константин Федорович Веснин, погибший весной 1942 года под Спасской Полистью Чудовского района. Его останки уже переданы для захоронения на его родине, в деревне Большой Бор Онежского района Архангельской области.

Останки лётчика-истребителя, старшего сержанта Геннадия Васильевича Шичкова, не вернувшегося из боевого вылета 5 марта 1943 года, передадут его родственникам из Брянска 12 октября.

Напомним, в осеннем этапе Вахты Памяти 2018 года приняли участие 1127 поисковиков. В Новгородской области в поисковых работах участвовали 102 отряда из Новгородской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Липецкой, Ярославской, Оренбургской, Свердловской, Ульяновской, Костромской, Челябинской, Кемеровской, Владимирской, Кировской, Псковской, Тверской, Тюменской, Томской, Тульской, Нижегородской, Тамбовской, Московской областей, Красноярского и Алтайского краёв, из Коми, Мордовии, Татарии, Чувашии, Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, из Москвы, Казахстана и Белоруссии.