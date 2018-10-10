Пранкеры поговорили с руководством «Зенита» и с Кокориным

Москва, , 12:30 — REGNUM Телефонный пранкер Алексей Столяров (Лексус) побеседовал от имени зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко с президентом футбольного клуба «Зенит» Сергеем Фурсенко и с футболистом Александром Кокориным. Запись разговора Столяров опубликовал в Facebook.

«Решили позвонить президенту «Зенита» — Фурсенко и самому Кокорину. И вот что из этого вышло», — написал он.

https://www.facebook.com/lexus.stolyarov/posts/2257945354465437

В записи большую часть занимает беседа «Мутко» с Фурсенко, и лишь в самом конце пранкеру удалось дозвониться до Кокорина.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября пресс-служба московского главка МВД уведомила, что резонансные уголовные дела о нанесении побоев гражданам, в которых фигурируют футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, переданы Главному следственному управлению ГУ МВД России по Москве.

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