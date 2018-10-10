В Ленобласти ищут источник утечки в СМИ данных по делу о людоедстве

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:29 — REGNUM В Ленинградской области 22-летнему уроженцу Алтайского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летнего жителя поселка Новинка Кировского района Ленобласти. У погибшего, тело которого было обнаружено 3 октября в его собственной квартире, были вырезаны части тела, предположительно, для употребления в пищу.

Свидетелем по этому уголовному делу проходит 12-летняя жительница города Сочи Краснодарского края, которая пропала без вести в своем регионе, но нашлась в Ленобласти — она проживала в квартире жертвы вместе с предполагаемым убийцей. Ряд СМИ обнародовали персональные данные девочки, позволяющие идентифицировать ее личность, что запрещено законом.

По данным следствия, обвиняемый молодой человек в конце сентября 2018 года приехал в Санкт-Петербург вместе с несовершеннолетней жительницей Сочи.

«Они скитались по улицам города, ночевали в разных местах, пока не познакомились в одном из кафе с мужчиной, который предложил им пожить у него в поселке Новинка», — сообщили подробности в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Для жителя Ленобласти это приглашение оказалось роковым. В начале октября между хозяином квартиры и его квартирантами произошел конфликт, в ходе которого гость несколькими ударами ножа убил потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины.

«Следствием проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека», — сообщили ранее в СУ СКР по Ленобласти. По данным СМИ, в холодильнике и микроволновке квартиры были обнаружены части тела жертвы.

Предполагаемый преступник был задержан и заключен под стражу. Его несовершеннолетняя спутница находится в статусе свидетеля, она помещена в специализированное учреждение для «трудных» подростков.

«В ряде СМИ опубликована информация, относящаяся к данным предварительного расследования, в том числе сведения, содержащие персональные данные о личности малолетнего свидетеля по делу, разглашение которых противоречит интересам следствия», — отметили 10 октября в СУ СКР по Ленобласти.

В связи с этим следователи намерены проверить действия сотрудников правоохранительных органов, разгласивших эти сведения, и привлечь их к ответственности.

Одновременно в Краснодарском крае сотрудники СКР изучат обстоятельства ухода девочки из семьи, условия ее проживания, обучения, образа жизни, взаимоотношения с матерью и со сверстниками, а также выяснят маршрут ее перемещений по территории России.

Как обещают в СКР, будет дана правовая оценка работе должностных лиц системы профилактики, опеки и попечительства, также будут проверены действия сотрудников правоохранительных органов по установлению лиц, находящихся на подведомственной территории без регистрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, огромный общественный резонанс в 2009 году вызвало убийство девушки в Петербурге, также ставшей жертвой людоедов. Тогда флорист Максим Главатских и безработный Юрий Можнов утопили оставшуюся у них на квартире 16-летнюю девушку, затем ее тело расчленили и частично употребили в пищу. Оба преступника принадлежали к субкультуре так называемых «готов».

Главатских и Можнов были признаны виновными и приговорены к 19 и 18 годам колонии строгого режима, соответственно. В марте 2017 года Главатских покончил с собой в колонии в Мурманской области. Можнов продолжает отбывать наказание.