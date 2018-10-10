Почти 200 человек уже месяц не могут выбраться из Якутского посёлка

Якутск, , 12:10 — REGNUM Жители нескольких населённых пунктов Якутии уже почти месяц ждут, когда вертолёт увезёт их домой из посёлка Депутатский. Цены на продукты там очень высокие, а материальная помощь за длительное ожидание вылета составила всего одну тысячу рублей, жалуются люди. Они воспринимают ситуацию, в которую попали, как издевательство чиновников над простым народом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О проблеме, с которой они столкнулись, написали в блогах жители села Казачье Усть-Янского района республики.

«Мы почти месяц не можем добраться домой, оставаясь в районном центре пос. Депутатский. Это издевательство или что? Здесь в райцентре не только казачинцы, но и жители других населённых пунктов. Всего более 190 пассажиров. В том числе новорожденные малыши, школьники, пожилые, инвалиды. В Депутатском очень высокие цены на продукты питания, в итоге месячного ожидания рейса многие остались без денег на питание. Материальной помощи в размере одной тысячи, конечно, хватит только на хлеб и колбасу. Каждый день обещают, что вертолёт завтра прилетит. Ежедневно в администрацию района мы ходим как на работу. Утром говорят, чтобы подходили после обеда. После обеда говорят, чтобы пришли утром следующего дня. Прошёл уже месяц. Руководство района перед выборами обещало решить все насущные проблемы. Но даже не могут добиться, чтобы в район прилетел вертолёт», — рассказали люди в надежде, что их крик души будет услышан, и чиновники, наконец, примут меры.

«Какое наплевательское отношение к простому народу», — комментируют жалобы жителей Казачьего якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем продолжают ждать вылета в Якутск около 400 пассажиров самолётов, которые не смогли сесть в аэропорту города из-за ЧП с «Суперджетом» и были отправлены на запасной аэродром в посёлок Чульман. ВПП до сих пор не очистили от разлива авиакеросина, который вытек из повреждённого после неудачной посадки воздушного судна. Сколько ещё людей дожидаются начала приёма самолётов в аэропортах других городов — неизвестно.