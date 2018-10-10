В Ярославской области закроют детский дом, расположенный в здании храма

Ростов, Ярославская область, , 11:41 — REGNUM Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление о закрытии госучреждения «Семибратовский детский дом «Центр Духовного Возрождения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Детский дом уникален тем, что он делит одно здание с действующим православным храмом. Здание в поселке Семибратово построил священник Олег Черепанин, тогда настоятель храма в соседнем селе Татищев Погост. В то время в Семибратово не было храма, сейчас это единственная действующая церковь поселка. В настоящее время архимандрит Олег является представителем Русской православной церкви в Таиланде, Камбодже и Лаосе. В 1995 году он передал здание региональным властям.

Здание было построено в 1994 году как храмовый комплекс. В него входили храмы Серафима Саровского и Святителя Тихона. С 1994 по 1995 год здесь была частная школа, а потом разместили детский дом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Ольга Яблокова.

С тех пор здание необычной архитектуры делили детский дом и приход. Разговоры о закрытии детского дома начались два года назад.

Замечание у нас одно. Внутри здания расположено два действующих храма и постоянно есть прихожане, которые их посещают. Тем самым нарушается режим антитеррористической защищенности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Ольга Яблокова.

Детский дом рассчитан на 17 человек. Прием детей был приостановлен, сейчас там всего три ребенка. В организации работает 19 человек, они будут сокращены.

В департаменте образования корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что причиной закрытия является уменьшение количества детей-сирот.

У нас снижается количество детей-сирот, проживающих в детских домах. Дети активно устраиваются в приемные семьи. В связи с этим детские дома закрываются. И даже детские дома мы переориентируем — они готовят ребенка к жизни в приемных семьях», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ирина Лобода.

Детский дом должен быть закрыт с 1 марта 2019. Помещения, который он занимает, будут переданы в казну. Не исключено, что затем они будут переданы церкви.