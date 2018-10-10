Пациенты «куролесят» — отвечает медсестра: скандал в наркодиспансере Тюмени

Тюмень, , 11:45 — REGNUM В Тюмени разбираются с конфликтом между персоналом и руководством неотложной наркологической помощи. Сотрудники наркологии жалуются на лишение стимулирующих выплат за вандализм пациентов и другие нарушения своих прав. Департамент здравоохранения Тюменской области ссылается на внутреннюю проверку в диспансере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отделение неотложной наркологической помощи в Тюмени относится к Областному наркологическому диспансеру. Сюда попадают люди в серьёзном угаре, с передозировками и белыми горячками. Привозит их сюда скорая помощь или полиция. Контингент пациентов аховый — ломают двери, бьют окна, повреждают электропроводку. Причём компенсировать последствия своего вандализма больные не желают, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей.

По словам сотрудников наркологической неотложки, с весны 2018 года за ущерб, который наносят отделению пациенты, ответственными назначили средний и младший персонал. Если кто-то из больных «накуролесил», у медиков, в чью смену произошла порча казённого имущества, урезаются по итогам месяца стимулирующие надбавки, которые составляют от 10 до 50% от зарплаты. Якобы данная инициатива наказывать персонал за буйных пациентов исходит от заведующей отделением. Звучат жалобы и на грубость руководительницы, которая не прислушивается к мнению среднего и младшего медперсонала.

Медики наркологической неотложки написали жалобу на имя главного врача Областного наркологического диспансера Ивана Казанцева.

«Заведующая отделением заставляет медперсонал покупать сломанную пациентами мебель и сантехнику (был куплен доводчик на дверь — санитаркой), ссылаясь на вышестоящее руководство», — цитирует жалобу медиков наркологической неотложки интернет-издание Park72.ru.

В департаменте здравоохранения Тюменской области изданию сообщили, что по поручению главного врача Областного наркологического диспансера для проверки фактов, изложенных в жалобе, создана комиссия.

«Часть жалоб на нарушение этики и деонтологии подтвердилась. Комиссия отмечает, что нет ни одной подписи под жалобой врачебного персонала — у них претензий к заведующей нет. Все результаты будут переданы главному врачу для принятия решений, в том числе, предварительно, о дисциплинарной ответственности заведующей», — заявили чиновники департамента.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с тюменским областным наркодиспансером в 2018 году. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении одной из сотрудниц химико-токсикологической лаборатории медучреждения, которая обвиняется во взятках за фиктивные медосвидетельствования.