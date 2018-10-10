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В Ярославле рынок Ленинского района выставят на продажу

Общество

Готовится акционирование предприятия

В Ярославле рынок Ленинского района выставят на продажу
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Ленинский рынок

Ярославль, 10 октября 2018, 11:26 — REGNUM  МУП «Ленинский рынок» будет акционировано и выставлено на продажу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 10 октября на заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов рассказал о том, что планируется акционирование этого муниципального предприятия:

«Разработана дорожная карта совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом. Естественно, что запланирована оптимизация ряда расходов по этому предприятию, потому что динамика не очень радует, есть свободные торговые места. Реализовывалась программа развития и обновления рынка, но сейчас приватизация рынка у нас запланирована в доходной части бюджета на 2019 год. За полгода планируем акционировать и выставить акции Ленинского рынка на продажу», — сказал Алексей Торопов.

Сохранит ли новый собственники профиль предприятия — неизвестно.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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