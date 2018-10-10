«Это уже слишком»: соцсети о новом клипе ЛСП, Федука и Егора Крида

Москва, , 11:23 — REGNUM Рэперы ЛСП, Федук и Егор Крид выпустили клип на совместный трек «Холостяк». Ролик возглавил тренды YouTube и за сутки собрал более 2,2 млн просмотров. При этом многие зрители считают, что клип получился бессмысленным и аморальным.

На видео музыканты предстали в образе холостяков, которые разбрасываются деньгами, ведут праздный образ жизни и развлекаются с полуголыми моделями. Последняя деталь особенно возмутила некоторых пользователей.

«Как же надоели девушки лёгкого поведения (отредактировано, — прим.ред. ИА REGNUM ) в клипах. Если полуголых баб не будет, то и смотреть никто не будет? Такая логика? Реально уже поднадоело, снимите нормальный клип», — пишет Луиза М.

Многие юзеры обратили внимание, что клип сделан в стиле лейбла Black Star Inc. и, в частности, Егора Крида. Такая манера сильно отличается от творчества ЛСП и Федука, поэтому поклонники рэперов разочаровались. Кроме того, в клипе много нецензурной лексики. Стоит учесть, что основная аудитория Крида — девочки-подростки.

«Олег и Федук, я не знаю, что будет дальше? Ванильные песни Крида для 10-леток? Да? Видимо, да. А как же «деньги — не главное»?» — пишет Kukusa.

«Люблю ЛСП, но спеться с «Блекстар» — это уже слишком», — считает Олег.

«Одни маты, вас вообще-то дети слушают», — отметила Mis Anastasia.

ЛСП, Федук и Егор Крид представили совместный трек «Холостяк» в середине сентября на шоу «Вечерний Ургант». За сутки песня поднялась на вторую строчку российского iTunes. Feduk отметил, что эта композиция — «разрыв шаблонов», и то, что музыканты вместе, — «уже абсурд».

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