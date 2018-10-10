Эпидпорог по гриппу превышен в одном регионе России

Москва, , 11:01 — REGNUM В России по данным на 10 октября отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано в одном субъекте РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

В основном ОРВИ болеют дети в возрасте 3−6 лет. Среди взрослого населения России превышения эпидпорога заболеваемости не зафиксировано.

В ведомстве отметили, что в России продолжается вакцинация против гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день (10 октября) привиты 31,8 млн человек (22% от численности населения).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по данным столичного Департамента здравоохранения прививку от гриппа, причём бесплатно, сделали более 3 миллионов человек. Это на 1,2 миллиона больше, чем в 2017 году назад.

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