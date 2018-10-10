Ученые обсудили вопросы интеграции мигрантов на конференции в Ставрополе

Ставрополь, , 10:37 — REGNUM Ведущие российские и зарубежные учёные приняли участие в работе 4-й Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы: проблемы адаптации и интеграции мигрантов», которая прошла в Ставрополе в начале октября. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.

Масштабное мероприятие проводилось совместно с Институтом социально-политических исследований РАН (Москва), Московским государственным институтом международных отношений (университетом) МИД России (Москва). Гости из зарубежья представляли Японию, Италию, Германию, Белоруссию, Венгрию и Польшу. Работу конференции также поддержали ученые и исследователи из 17 городов России.

За время работы конференции на 5-х секциях было заслушано 94 доклада и сообщения. Специалисты рассмотрели вопросы в области теории и методологии исследования миграционных процессов, социально-экономических и этнокультурных проблем адаптации и интеграции мигрантов, миграционной политики и проблем правого регулирования миграции в России и мире, геополитики и миграционных процессы на территории бывшего СССР, исследований миграционных процессов молодыми учеными.

Выездная сессия «Миграционная ситуация в горных регионах Северного Кавказа: современное состояние, проблемы и прогнозы развития» стала логическим завершением конференции. Предметом дискуссии ученых стали этнодемографические и миграционные процессы в республиках СКФО и их влияние на демографическую структуру региона, а также ряд других вопросов. Отдельной темой стала Государственная программа социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа как инструмент оптимизации миграционных процессов и проблем занятости населения в регионах округа.

Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы: проблемы адаптации и интеграции мигрантов» был выпущен из печати к началу конференции.

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