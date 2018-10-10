ВС РФ не стал рассматривать жалобу Захарченко на конфискацию имущества

Москва, , 10:29 — REGNUM Верховный суд России отклонил жалобу стороны защиты обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко на конфискацию его имущества. Об этом сообщается на официальнмо сайте суда.

Читайте также: Суд отказал в пересмотре решения о конфискации имущества Захарченко

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — сказано в карточке дела.

Напомним, в августе Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска стороне защиты Дмитрия Захарченко, которая пыталась оспорить законность конфискации у бывшего правоохранителя 9 млрд рублей и недвижимости. Ранее, в середине июля 2018 года, в передаче на пересмотр в президиум решения о конфискации имущества Захарченко и его близких отказали в Мосгорсуде.

Ранее по теме: Дело полковника Захарченко: суд арестовал еще одного фигуранта

Назван один из источников миллиардов полковника Захарченко

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию.

В ходе обысков у Захарченко было обнаружено порядка 9 млрд рублей в различной валюте, происхождение которых он объяснить не смог. Деньги были изъяты в пользу государственного бюджета. Подзнее были изъяты дополнительно обнаруженные деньги (в рублевом эквиваленте сумма превысила 1 млрд рублей). На счетах членов его семьи обнаружено около 300 млн евро. К этому прибавилось 13 квартир, 14 машино-мест, четырьмя автомобилями, золото и драгоценности.